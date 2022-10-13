BAKIRKÖY'DE KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPAN 10 YAŞINDAKİ ZANA ÖLDÜ

Ahmet YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) - BAKIRKÖY'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti.

Bakırköy Ataköy'de dün öğle saatlerinde, yol kenarında yürüyen 5 çocuğu sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı. Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.