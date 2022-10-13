Son dakika haber... Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

13.10.2022 15:12
Son dakika haber... Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Son dakika haberine göre Bakırköy'de, köpeklerden kaçan çocuğa çarptığı belirlenen sürücü adli kontrolle serbest bırakılırken köpeklerin yanında bulunan şüpheli "taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle tutuklandı.

Bakırköy'de, köpeklerden kaçan çocuğa çarptığı belirlenen sürücü adli kontrolle serbest bırakılırken köpeklerin yanında bulunan şüpheli "taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataköy Sahil Kuzey Rauf Orbay Caddesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında Z.R.C. isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemelerde, H.D'nin yanında bulunan köpeklerin, geç kaldıkları için okula gitmeyen ve bu sebeple de olay yerinde bulunan çocukların üzerine doğru saldırdığı tespit edildi. Köpeklerden kaçan çocuklardan Z.R.C'ye sürücü A.B'nin otomobiliyle çarptığı, sürücünün hastaneye götürdüğü çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.B. ile H.D. adli makamlara sevk edildi.

Bakırköy Adalet Sarayına getirilen 2 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, çocuklara saldıran köpeklerin yanında bulunduğu şüpheli H.D. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Araç sürücüsü A.B. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 5 çocuğun birden kaçmaya başladığı, ardından 2 köpeğin onların peşinden koştuğu yer alıyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Ataköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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