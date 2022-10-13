Yapılan incelemelerde, H.D'nin yanında bulunan köpeklerin, geç kaldıkları için okula gitmeyen ve bu sebeple de olay yerinde bulunan çocukların üzerine doğru saldırdığı tespit edildi. Köpeklerden kaçan çocuklardan Z.R.C'ye sürücü A.B'nin otomobiliyle çarptığı, sürücünün hastaneye götürdüğü çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi.

Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Ataköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.