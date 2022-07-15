Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

15.07.2022 13:54

Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü tır, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi.

Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü tır, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi.

Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı tır köprünün altına sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.

Ekipler, ön tarafı sıkışan tırın çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.

Geri manevra yapan tır, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

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Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı
Kaynak: AA

Ataköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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