Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Ataköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

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