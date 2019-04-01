Bakırköy'de Köprüye Takılan Tır Devrildi
1 saat önce
Haber-Kamera Ersan SAN - İstanbul DHABakırköy'de Halkalı-Gebze tren hattının geçtiği köprüye takılan TIR devrildi.
Haber-Kamera Ersan SAN - İstanbul
DHA Bakırköy
'de Halkalı- Gebze
tren hattının geçtiği köprüye takılan TIR devrildi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Rauf Orbay
Caddesi üzerinde Florya istikametinde meydana geldi. Ali Basut
'un kullandığı 34 YE 5387 plakalı TIR'ın dorsesi, Halkalı-Gebze tren hattının geçtiği köprüye takıldı. TIR bir otomobile çarparak yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle trafik felç oldu. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. TIR'ın çarptığı otomobilde hasar oluştu. TIR dorsesinde 2 lüks aracın bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrildiği yerden TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:51 Kaynak: DHA
Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!