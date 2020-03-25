BAKIRKÖY'DE KORONAVİRÜS TESTİ KUYRUĞU BUGÜN DAHA DA UZADI - Son Dakika

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BAKIRKÖY'DE KORONAVİRÜS TESTİ KUYRUĞU BUGÜN DAHA DA UZADI
6 saat önce
BAKIRKÖY'DE KORONAVİRÜS TESTİ KUYRUĞU BUGÜN DAHA DA UZADI (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı.
BAKIRKÖY'DE KORONAVİRÜS TESTİ KUYRUĞU BUGÜN DAHA DA UZADI (havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı. Bahçedeki test kuyruğu havadan görüntülendi.
Koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor.
Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kuyruk bugün daha da uzadı.
Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:23 Kaynak: DHA
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