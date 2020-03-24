Bakırköy'de koronavirüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar - Son Dakika

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Bakırköy'de koronavirüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar
6 saat önce
BAKIRKÖY'de koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
BAKIRKÖY'de koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Çok sayıda vatandaş test yaptırmak için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:19 Kaynak: DHA
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