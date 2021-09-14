BAKIRKÖY'DE KORSAN OTOPARKÇILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

Bakırköy'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın arsasını korsan otopark olarak işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bina arazisinin, ruhsatsız olarak otopark olarak işletildiği ihbarını alan ekipler geçen Cumartesi adrese gitti. Otoparkta çalışanı B.R., polis ekiplerine yarım saatlik otopark ücretinin 25 lira olduğunu ifade etti. B.R. ile burayı işleten E.İ. hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanununun ilgili değnekçilik maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Öte yandan E.İ.'ye sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapıldı. Otopark alanı ise Bakırköy İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.