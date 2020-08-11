Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Maltepe ve Avcılar'da görevli ekiplerce denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Maltepe ve Avcılar'da görevli ekiplerce denetim yapıldı.

Beyoğlu'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında drone ve polis köpeği destekli denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri ilk olarak, Dolapdere'de taksi ve özel araçlara yönelik drone destekli denetim yaptı. Ekipler, maske ve sosyal mesafe konusunda sürücülere, taksi şöförlerine ve yolculara uyarıda bulundu, kurallara uymayanlara ceza yazıldı.

Vatandaşlara drone ile maske ve sosyal mesafe uyasında bulunuldu.

Ekipler daha sonra drone ve polis köpekleri eşliğinde Taksim Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri burada da maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı.

Öte yandan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ilçe tarım ve sağlık müdürlüğü çalışanları ile polis ve zabıta eşliğinde Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

Kaymakam Demirelli ve beraberindekiler, meydandaki işletmeler, restoranlar ve kafeleri ziyaret ederek, içerideki çalışan ve müşterileri Kovid-19'a karşı uyardı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Demirelli, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda denetim yaptıklarını söyledi.

Geçen hafta da aynı denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Demirelli, "Ekiplerimiz devamlı sahadalar, denetimlerini yapıyorlar. Bugün de biz de eşlik edelim dedik. İşletmelerimize rehberlik etmek ve farkındalığı artırmak için kendilerine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Hem işletmelerimize hem de vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ricacı oluyoruz. Beyoğlu çok önemli ve hareketli bir bölge. Burada çok daha dikkati olmalıyız." diye konuştu.

Demirelli, yaptıkları denetimlerde işletmelerin ve vatandaşların kurallara genellikle riayet ettiklerini gözlemlediklerini aktardı.

Bakırköy

Bakırköy sahil şeridinde gerçekleşen denetimlerde ise vatandaşlar Kovid-19'a karşı uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, yunus polisleri ve drone ekipleri denetim yaptı.

Maskesi olmayan vatandaşlara uyarıda bulunarak maske veren ekipler, çimlerde ve sahilde oturanların da sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

"Fiziki mesafeye dikkat edelim"

Maltepe'deki denetimlere ise Kaymakam Meftun Dallı, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kesikoğlu ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri katıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetim sonrası Kaymakam Dallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta başladıkları denetimlere bu hafta da devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının vatandaşları, konunun önemi hakkında bilgilendirmek ve duyarlılığı ayakta tutmak olduğunu vurgulayan Dallı, "Şunu tekrar tekrar ifade ediyoruz, koronavirüs derdinden kurtulmamız önce hep birlikte hareket etmemizle mümkün olacaktır. Bir kısmımız uyup, bir kısmımız uymadığı zaman uyanların çabaları, gayretleri boşa gidiyor. Onun için buradan bir kere daha bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, lütfen maskelerimizi takalım, fiziki mesafeye dikkat edelim." dedi.

Kapalı ortamlarda uzun süre birlikte olunduğu zaman bulaşma riskinin kat kat arttığına dikkati çeken Dallı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yani bilimadamları 20 katına kadar çıktığını söylüyor. Onun için bu hususlara çok dikkat edelim. El yıkama işini sürekli alışkanlık haline getirelim. Bulduğumuz her fırsatta elimizi yıkayalım. Sonbahar yaklaşıyor. Havalar tekrar soğuyacak. Bunun üzerine diğer gribal enfeksiyonlar bindiği zaman daha büyük sıkıntılarla karşılaşacağız. Hep birlikte dikkat edersek, bir an evvel bundan kurtulur, normal işimize gücümüze döneriz. Ama bir gevşeklik, vurdum duymazlık hali olursa o zaman da bu sıkıntıyı bütün toplum olarak hep birlikte daha uzun bir süre maalesef çekmeye devam edeceğiz. Buna meydan vermeyelim. Lütfen vatandaşlarımızdan tekrar istirham ediyoruz, bu hassasiyeti hep birlikte gösterelim."

Avcılar'da pazar esnafına eldiven uyarısı

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ender Balaban, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Üniversite Mahallesi Muhtarı Gülten Ekici ile birlikte ilçedeki semt pazarı ile kafeleri denetledi.

Denetimlerde esnafa ve vatandaşa maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapılarak, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı. Pazar esnafına eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaymakam İnan ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki kafelerde denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığı, Maltepe, Avcılar, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 20:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin "Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması         
17:28
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım         
16:17
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı         
15:27
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım         
14:55
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız         
14:22
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı         
12:13
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı         
11:31
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra dolar, dalgalı seyir izliyor Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra dolar, dalgalı seyir izliyor         
10:54
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı         
09:28
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor         
09:16
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı         
01:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 02:22:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei