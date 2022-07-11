Bakırköy'de kuyumcuya sahte döviz operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Bakırköy'de kuyumcuya sahte döviz operasyonu: 3 gözaltı

11.07.2022 13:36
Bakırköy'de kuyumcuya sahte döviz operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya düzenlenen operasyonda, 2 bin 550 sahte dolar ile 500 sahte euro ele geçirildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya düzenlenen operasyonda, 2 bin 550 sahte dolar ile 500 sahte euro ele geçirildi. Operasyonda kuyumcu sahibi ile 2 çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı arifesinde Bakırköy'de faaliyet gösteren bir kuyumcuda sahte dolar ve euro bulundurulduğu yönünde istihbarat alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Dükkanın sahibinin ve işletmecisinin M.S.A. olduğu belirlenirken, polis operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, tezgah altındaki çanta içinde 2 bin 500 sahte dolar ve 500 sahte euro ile ruhsatsız 3 silah ele geçirildi. İşyeri yetkilisi M.S.A. ile kuyumcu dükkanında çalışan M.B. ve Ö.A. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Sahte paralara el konulurken, zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerden Ö.A., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. "Parada Sahtecilik" ve "6136 SKM" suçlarından önceki gün savcılığa çıkarılan işyeri yetkilisi M.S.A. ve M.B. adlı 2 zanlı hakkında ise "adli kontrol" hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de kuyumcuya sahte döviz operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de kuyumcuya sahte döviz operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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