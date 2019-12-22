Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet - Son Dakika

Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet

6 saat önce

Bakırköy'de profesyonel dansçı olduğu öğrenilen bir lise öğrencisi, başka öğrenci grubu tarafından darp edilerek, karnından bıçaklandı.

Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet, System.String[]

Bakırköy'de profesyonel dansçı olduğu öğrenilen bir lise öğrencisi, başka öğrenci grubu tarafından darp edilerek, karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, aynı saldırgan öğrencileri, başka bir öğrenciyi darp ettiği anlar ise kameraya yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Cuma günü Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, profesyonel dansçı olduğu öğrenilen Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde son sınıf öğrencisi Berhan T., Cuma günü okul çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle öğrenci B.Ç. ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Berhan T., kendisine saldırıların elinden kurtularak kaçmaya çalıştı. Ancak, yaklaşık 400 metre kaçtıktan sonra grup tekrar Berhan T.'yi yakalayarak darp etmeye devam etti. Bu sırada B.Ç. isimli öğrenci yanında getirdiği bıçakla Berhan T.'yi karnından bıçakladı. Bıçak darbelerinin ardından Berhan T. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan grup ise kaçarak kayıplara karıştı. Bu sırada yoldan geçen başka öğrenciler ise Berhan T.'ın yerde kanlar içinde kaldığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciye yaptığı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan saldırgan grup öğrencilerini yakalamak için çalışma başlattı.


Öte yandan B.Ç. ve arkadaşlarının daha önce başka bir öğrenciye aynı şekilde saldırarak darp ettiği tespit edildi. Aynı zamanda bu darp girişimi ise başka öğrenciler tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Yahya Kemal Beyatlı, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet
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