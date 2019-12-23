Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Son Dakika
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Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması

6 saat önce

Bakırköy'de lise öğrencisi B.T'nin bıçaklanmasına ilişkin yaşı küçük şüpheli yakalandı.

Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması, System.String[]

Bakırköy'de lise öğrencisi B.T'nin bıçaklanmasına ilişkin yaşı küçük şüpheli yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında öğrenci B.T'nin tartıştığı bir grup okul arkadaşı tarafından karnından bıçaklanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışma sonucu, olayda bıçağı kullanan yaşı küçük şüpheli B.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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