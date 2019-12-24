Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Son Dakika

Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması

6 saat önce

Bakırköy'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yeniden gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması, System.String[]

Bakırköy'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yeniden gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında öğrenci B.T'nin tartıştığı bir grup okul arkadaşı tarafından karnından bıçaklanması olayına ilişkin çalışma başlattı.


Polis, olayda bıçağı kullanan yaşı küçük B.Ç'yi yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yaralanan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alınan B.Ç., adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, yaralanan B.T.'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük biriyle aşk yaşamaya başladı
60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı

Son Dakika Haberleri
18:16 Samsun'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
18:15 İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da - Son Dakika
18:14 Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava görüldü - Son Dakika
18:14 KHK'lılara uygulanan ek tedbirler - Son Dakika
18:14 İDSO, yeni yıl konseri verecek - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:17:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]