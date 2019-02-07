Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Lise Öğrencisinin Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Bakırköy'de Lise Öğrencisinin Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

1 saat önce

Bakırköy'de lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza kameradaİSTANBUL - Bakırköy Sahil Yolu'nda 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın ölümüne neden olan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bakırköy'de Lise Öğrencisinin Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada, System.String[]
Bakırköy'de lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İSTANBUL - Bakırköy Sahil Yolu'nda 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın ölümüne neden olan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza dün öğlen saatlerinde Bakırköy Sahil Yolu, Zeytinburnu istikametinde meydana gelmişti. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Julia İnanch'ınlise öğrencisi hayatını kaybetmişti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda ilerleyen ve içinde İnanch'ın olduğu aracın kaza yapması sonrasında yaşananlar görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Sahil Yolu, Bakırköy, 3. Sayfa
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