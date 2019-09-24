Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de lüks bir sitede korkutan yangın
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Bakırköy'de lüks bir sitede korkutan yangın

31 dakika önce

Bakırköy'de lüks bir sitenin içerisindeki 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Bakırköy'de lüks bir sitede korkutan yangın, System.String[]

Bakırköy'de lüks bir sitenin içerisindeki 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, site sakinleri ise yağmurun altında bekledi.


Yangın, akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Mahir Güller Sokak'taki bir sitedeki evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıda alevli bir şekilde yayıldı. Site sakinleri kendilerini hemen dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti. Büyük panik yaşayan site sakinleri yağan yağmurun altında bekleyerek itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini izledi.


Site sakinlerinden Arda Doğan, "Birden yangın çıktı. Kendinizi dışarı attık, itfaiye ekiplerine haber verdik. Şuanda yağmur yağıyor bekliyoruz" dedi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Yeşilköy Mahallesi, Bakırköy, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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