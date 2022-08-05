BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

05.08.2022 11:29

BAKIRKÖY'DE mağazada alışveriş yapan kadının çantasından telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

BAKIRKÖY'DE mağazada alışveriş yapan kadının çantasından telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelinin telefonu çaldığı anlar ise mağazanın kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de bir mağazada 31 Ağustos Pazar günü alışveriş yapan bir kadının cep telefonu çalındı. İhbar üzerine Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde kadın müşterinin mağazada alışveriş yaptığı sırada, yanına yaklaşan hırsızın el çabukluğuyla telefonunu çaldığı belirlendi. Ekipler incelemelerinin ardından, hırsızlık şüphelisinin Memduh A. (33) olduğunu tespit edildi. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polisler, Memduh A.'yı geçen salı günü Güngören'de yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürülülen Memduh A. burdaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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