Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı (1)

Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı (1)

1 saat önce

Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHABakırköy, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı.

Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı (1), System.String[]
Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA

Bakırköy, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı. Kazada yaya ile birlikte metrobüsün içinde olan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:26 Kaynak: DHA

DHA, Bakırköy, Güncel
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