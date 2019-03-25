Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı (1)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı. Kazada yaya ile birlikte metrobüsün içinde olan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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İstanbul- Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı

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