Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı (1)
1 saat önce
Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı.
Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı. Kazada yaya ile birlikte metrobüsün içinde olan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:37 Kaynak: DHA
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