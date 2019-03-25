Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı (1)

Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı (1)

1 saat önce

Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı.

Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı (1), System.String[]
Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı. Kazada yaya ile birlikte metrobüsün içinde olan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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