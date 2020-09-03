BAKIRKÖY'DE MİNİBÜS DENETİMİ - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE MİNİBÜS DENETİMİ
BAKIRKÖY'DE MİNİBÜS DENETİMİ Bakırköy'de trafik polisleri tarafından minibüsler üzerinde denetim yapılırken, belirlenen sınırın üzerinde yolcu alan bir minibüs sürücüsüne ceza yazıldı.
BAKIRKÖY'DE MİNİBÜS DENETİMİ
Bakırköy'de trafik polisleri tarafından minibüsler üzerinde denetim yapılırken, belirlenen sınırın üzerinde yolcu alan bir minibüs sürücüsüne ceza yazıldı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, akşam saatlerinde ilçenin farklı noktalarında minibüs ve taksiler üzerinde denetim yaptı. Denetim yapılan noktaların birisi de Ataköy Bulvarı oldu. Polisin yaptığı denetimlerde durdurulan minibüsler incelenirken sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Durdurulan bir minibüste 10 yolcunun fazla olduğu belirlendi. İndirilen yolcular, başka bir minibüse bindirildi. Minibüs sürücüsüne ise belirlenen sınırın üzerinde yolcu almaktan ceza yazıldı.
Minibüs sürücüsü kendisine soru soran gazetecileri, "Yoluna bak kameran dağılmasın" diyerek tehdit etti. Minibüsten indirilen bir yolcu ise, "Bindiğinde sadece iki kişi ayaktaydı. Minibüs, yolcu alarak geldi. Herkes işinden çıkmış evine gidiyor in mi diyeyim. Neyi nasıl çözeceğiz" dedi.
- İstanbul
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