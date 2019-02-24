Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Minibüsün Çarptığı Kadın Öldü

Bakırköy'de Minibüsün Çarptığı Kadın Öldü

16 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHABakırköy'de yolun karşısına geçmek çalışırken panelvan minibüsün çarptığı kadın yaya hayatını kaybetti.

Bakırköy'de Minibüsün Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Bakırköy'de yolun karşısına geçmek çalışırken panelvan minibüsün çarptığı kadın yaya hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu, Yenibosna mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada Sezgin K.'nın kullandığı 34 TY 2597 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını görünce yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PC 5892 plakalı otomobil panelvan minibüse, minibüs de yayaya çarptı. Minibüsün çarptığı yaya savrulurken, minibüse çarpan ve içinde 2 çocuk ve bir kadının da olduğu araçtaki 4 kişi yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri minibüsün çarptığı ismi öğrenilemeyen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer araçta yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Olayın meydana geldiği yer

-Kazaya karışan araçlar

-Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni

-Görgü tanığı ile röp

-Polisin olay yeri çalışması

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:32 Kaynak: DHA

Bakırköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Kılıçdaroğlu, 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek

7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Kurtardı Sigara İçerken Uykuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 05:48:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Minibüsün Çarptığı Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]