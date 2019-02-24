- Kaza yerinden görüntüler Bakırköy
'de minibüsün çarptığı yaya öldü
İSTANBUL (AA) –Bakırköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara
istikametinde seyreden Sezgin K.'nın kullandığı 34 TY 2597 plakalı panalvan minibüs, Ataköy
mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya nedeniyle yavaşlandı. Bu sırada arkasından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PC 5892 plakalı otomobil, minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs de önündeki yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekipleri, iki kişinin bulunduğu otomobilde yaralanan bir kişiyi, ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle aynı istikamette yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri gelen sürücüleri yan yola yönlendirdi. Polis
ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen, ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırmasının ardından yol, tekrar araç trafiğine açıldı.