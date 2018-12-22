Bakırköy'de Miting

Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Bakırköy'de "Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye" başlıklı bir miting düzenledi.

Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Bakırköy'de "Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye" başlıklı bir miting düzenledi. Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, asgari ücreti net 2 bin 800 lira olması gerektiğini ve bu tutarın tümünün vergiden muaf tutulması gerektiğini söyledi.



Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin desteklediği, CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin de katıldığı mitingde, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.



Mitingde DİSK, TMMOB, KESK ve TTB adına ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu.



Asgari ücretin 2 bin 800 lira olması gerektiğini söyleyen Aysun Gezen bu tutarın tümünün vergi dışarı bırakılması gerektiğini söyledi.



Aysun Gezen'in konuşmasından sonra KHK ile işten atılan kamu çalışanları, "KHK'lar gidecek biz kalacağız" pankartı ile topluca sahneye çıktılar.





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