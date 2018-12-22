Bakırköy'de Miting Başladı (1)

Çağatay KENARLI - İbrahim MAŞE -İstanbul DHA - BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı'nda 'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' adıyla miting düzenleniyor.

Çağatay KENARLI - İbrahim MAŞE -İstanbul DHA - BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı'nda 'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' adıyla miting düzenleniyor.



Miting için polis ekipleri, Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi'ni trafiğe kapatarak bariyer oluşturdu. Çevik Kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulundu. Mitinge Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin katılımıyla düzenlenen mitinge gelenler, üst ve çanta aramaları yapılarak içeriye alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da Pırlanta ve Zümrütlerle Süslenmiş Milyon Dolarlık Tavus Kuşu Mücevheri Çalındı

İstanbul Yara Sandı Ama...

Yazılım Uzmanı Sevdiği Kadından Özür Dilemek İçin Ankara'dan İstanbul'a Yürümeye Başladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı