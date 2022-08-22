Ataköy Turgut Özal Kavşağı üzerinde motokuryelere yönelik drone destekli denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, duraksayan 2 motosiklet sürücüsünü fark etti. G.G. ve M.A.R isimli şüpheli şahısları durduran ekipler, motorda inceleme yaptı. Yapılan incelemede, motosikletlere kancalı ip ve şeffaf bant yardımıyla sabitlenmiş büyük ebatlarda 3 adet kutunun içerisine gizlenmiş halde, 83 bin 692 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Ataköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletle uyuşturucu taşıyan zanlılar polise yakalandı - Son Dakika

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