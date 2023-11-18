Yer İstanbul'un göbeği! 1 dakikada milyonlarca liralık vurgun yapıp kaçtılar

İstanbul Bakırköy'de motosikletle gelen 4 kişi kuyumcu dükkanını soydu. Soyguncuların 1 dakika içerisinde 7 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürüldü.

MOTOSİKLETLE GELİP KUYUMCU DÜKKANINA GİRDİLER

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2 ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli 4 soyguncu, kuyumcu dükkanının kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı.

1 DAKİKADA 7 MİLYON LİRALIK VURGUN

İçeriye giren hırsızlar tezgahta bulunan altın ve pırlantaları yaklaşık 1 dakika içerisinde çaldı. Soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı. Soygunun boyutunun 7 milyon lira olduğu kaydedildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan soyguncuları arıyor.