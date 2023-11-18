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Yer İstanbul'un göbeği! 1 dakikada milyonlarca liralık vurgun yapıp kaçtılar - Son Dakika

Yer İstanbul'un göbeği! 1 dakikada milyonlarca liralık vurgun yapıp kaçtılar

İstanbul Bakırköy'de motosikletle gelen yüzleri maskeli 4 kişi, önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile girdikleri kuyumcu dükkanında 7 milyon lira değerinde altın ve pırlanta çalıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncuların rahat tavırları dikkat çekti. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

18.11.2023 16:27

İstanbul Bakırköy'de motosikletle gelen 4 kişi kuyumcu dükkanını soydu. Soyguncuların 1 dakika içerisinde 7 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürüldü.

Bakırköy'de motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi, 7 milyon lira değerinde altın çalıp kaçtı

MOTOSİKLETLE GELİP KUYUMCU DÜKKANINA GİRDİLER

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2 ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli 4 soyguncu, kuyumcu dükkanının kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı.

Bakırköy'de motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi, 7 milyon lira değerinde altın çalıp kaçtı

1 DAKİKADA 7 MİLYON LİRALIK VURGUN

İçeriye giren hırsızlar tezgahta bulunan altın ve pırlantaları yaklaşık 1 dakika içerisinde çaldı. Soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı. Soygunun boyutunun 7 milyon lira olduğu kaydedildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan soyguncuları arıyor.

Bakırköy'de motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi, 7 milyon lira değerinde altın çalıp kaçtı
Bakırköy'de motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi, 7 milyon lira değerinde altın çalıp kaçtı
Bakırköy'de motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi, 7 milyon lira değerinde altın çalıp kaçtı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yer İstanbul'un göbeği! 1 dakikada milyonlarca liralık vurgun yapıp kaçtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yer İstanbul'un göbeği! 1 dakikada milyonlarca liralık vurgun yapıp kaçtılar - Son Dakika
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