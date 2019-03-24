Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Nevruz Kutlaması

Bakırköy'de Nevruz Kutlaması

25 dakika önce

BAKIRKÖY Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.

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BAKIRKÖY Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.

HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması için toplanmalar sabah saatlerinde başladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye aldı. Kutlamalara gelenlerden bazıları yasadışı pankart taşıdıkları ve terör örgütü lehine sloganlar attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Nevruz etkinliği saat 12.00 sıralarında başladı. Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:07 Kaynak: DHA

Sabah, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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