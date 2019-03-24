Bakırköy'de Nevruz Kutlaması
25 dakika önce
BAKIRKÖY Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.
BAKIRKÖY Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı. HDP
'nin organize ettiği nevruz kutlaması için toplanmalar sabah saatlerinde başladı. Polis
çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye aldı. Kutlamalara gelenlerden bazıları yasadışı pankart taşıdıkları ve terör örgütü lehine sloganlar attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Nevruz etkinliği saat 12.00 sıralarında başladı. Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
da konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:07 Kaynak: DHA
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