Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplamalar Sürüyor

Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplamalar Sürüyor

18 dakika önce

BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı.

Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplamalar Sürüyor, System.String[]
BAKIRKÖY  Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

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