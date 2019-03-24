Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplanmalar Başladı -2

Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplanmalar Başladı -2

20 dakika önce

BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı.

Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplanmalar Başladı -2, System.String[]
BAKIRKÖY  Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

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