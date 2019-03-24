Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplanmalar Başladı -2
20 dakika önce
BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı.
BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:18 Kaynak: DHA
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