Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Nevruz Kutlamasında Gözaltılar (Ek)

Bakırköy'de Nevruz Kutlamasında Gözaltılar (Ek)

53 dakika önce

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN - Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHABakırköy Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.

Bakırköy'de Nevruz Kutlamasında Gözaltılar (Ek), System.String[]
Haber-Kamera: Murat ÇİMEN - Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA

Bakırköy Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.

HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması için toplanmalar sabah saatlerinde başladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye aldı. Kutlamalara gelenlerden bazıları yasadışı pankart taşıdıkları ve terör örgütü lehine sloganlar attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Nevruz etkinliği saat 12.00 sıralarında başladı. Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:55 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Bakırköy, Güncel
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