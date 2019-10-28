- Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi

Kız meselesinden kaynaklanan bıçaklı yan baktın kavgası

Bakırköy'de bıçakla 2 kişiyi yaralayan öğrenciler yakalandı

İSTANBUL - Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ormanlık alanda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın faillerini yakaladı. Bıçakla 2 kişiyi yaralayan 2 öğrenci gözaltına alınırken kavganın kız meselesinden kaynaklanan yan baktın kavgası olduğu öğrenildi.

Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında bugün akşam üzeri saatlerinde bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada 2 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavganın faillerine ulaştı. Ekipler 2 kişiyi yaralayan S.C.A ve E.A. isimli öğrencileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan 2 öğrenci Bakırköy Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Kız meselesinden kaynaklanan bıçaklı yan baktın kavgası

Öte yandan yapılan soruşturmalarda kavganın çıkma sebebi de belirlendi. Öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın kız meselesinden kaynaklanan yan baktın kavgası olduğu öğrenildi.