Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi

Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi

1 saat önce

- Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi Kız meselesinden kaynaklanan bıçaklı yan baktın kavgası Bakırköy'de bıçakla 2 kişiyi yaralayan öğrenciler yakalandıİSTANBUL - Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ormanlık alanda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı...

- Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi

Kız meselesinden kaynaklanan bıçaklı yan baktın kavgası

Bakırköy'de bıçakla 2 kişiyi yaralayan öğrenciler yakalandı

İSTANBUL - Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ormanlık alanda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın faillerini yakaladı. Bıçakla 2 kişiyi yaralayan 2 öğrenci gözaltına alınırken kavganın kız meselesinden kaynaklanan yan baktın kavgası olduğu öğrenildi.

Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında bugün akşam üzeri saatlerinde bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada 2 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavganın faillerine ulaştı. Ekipler 2 kişiyi yaralayan S.C.A ve E.A. isimli öğrencileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan 2 öğrenci Bakırköy Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Kız meselesinden kaynaklanan bıçaklı yan baktın kavgası

Öte yandan yapılan soruşturmalarda kavganın çıkma sebebi de belirlendi. Öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın kız meselesinden kaynaklanan yan baktın kavgası olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi

Asayiş Büro, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taciz şüphelisi hademe, kız öğrencilere cinsel içerikli videolar izletmiş!
Balıkta inanılmaz hile: Solungaçlarını kırmızıya boyuyorlar Bakırköy'de öğrenciler arasında 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı Tartıştığı üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 01:01:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]