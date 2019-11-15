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Bakırköy'de ölen aileye ait olduğu iddia edilen araç emniyet otoparkına çekildi

6 saat önce

Bakırköy'de ölen aileye ait olduğu iddia edilen araç emniyet otoparkına çekildiİSTANBUL - Bakırköy'de ölen aileye ait olduğu iddia edilen bir araç polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından emniyet otoparkına çekildi.

Bakırköy'de ölen aileye ait olduğu iddia edilen araç emniyet otoparkına çekildi

İSTANBUL - Bakırköy'de ölen aileye ait olduğu iddia edilen bir araç polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından emniyet otoparkına çekildi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hayatını kaybeden kişilerin Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen olduğunu belirledi. Evde AFAD'ın yaptığı incelemelerde siyanür tespit edildi. Delen ailesinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekiplerinin ise evde ve çevresinde incelemeleri sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Delen ailesine ait olduğu iddia edilen bir araçta incelemeye alındı. Polis ekiplerince incelenen araç emniyet otoparkına çekildi.

Bakırköy'de ölen aileye ait olduğu iddia edilen araç emniyet otoparkına çekildi

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
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