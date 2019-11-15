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Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumunda
7 saat önce
Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken Bakırköy Kaymakamlığı, evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İSTANBUL
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