Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumunda
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Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumunda

6 saat önce

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumunda, System.String[]

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken Bakırköy Kaymakamlığı, evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(İHA)

Adli Tıp, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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