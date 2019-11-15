Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
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Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

6 saat önce

Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıİSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de 1 dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de 1 dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken Bakırköy Kaymakamlığı, evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Adli Tıp Kurumu, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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