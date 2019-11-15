Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son Dakika Genel Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

7 saat önce

Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan Delen ailesinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan Delen ailesinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Adli Tıp Kurumu, Bakırköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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