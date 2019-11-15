Son Dakika › Genel › Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
7 saat önce
Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan Delen ailesinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan Delen ailesinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Kocası, kendisiyle barışmak için çatıya çıkan kadını "Beni aldattın" diyerek reddetti