Bakırköy'de ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan Delen ailesinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.