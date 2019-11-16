Son Dakika Haberleri: BAKIRKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
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BAKIRKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

6 saat önce

BAKIRKÖY'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Topkapı'da toprağa verildi.

BAKIRKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, System.String[]

BAKIRKÖY'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Topkapı'da toprağa verildi.

Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'taki evde dün sabah Bahattin Delen (38) ve Zübeyde Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki çocukları Ali'nin cesetleri bulundu. Siyanürle öldükleri açıklanan ailenin cenazeleri öğle saatlerinde Alibeyköy'deki gasilhaneden alınarak Fatih Camii'ne götürüldü. Cami avlusundaki taziyeleri Bahattin Delen'in babası Ali İhsan Delen, ağabeyi Mustafa Delen, kardeşi Mehmet Delen kabul etti. Cenazeye katılan Delen ailesinin akrabaları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Delen ailesi için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tabutlar, yakınlarının omuzlarında kapalı kasa bir cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Topkapı Maltepe mezarlığına götürüldü.

MEZARLARINA KİREÇ DÖKÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda görevli mezarlık görevlileri önceden kazdıkları mezar yerlerine kireç döktü. Mezarlık görevlileri maske takıp tulum giyerek cenazeleri toprağa verdi. Cenazeler toprağa verildikten sonra mezarların üzerine kireç döküldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cami avlusu

-Cenazeler

-Yakınlarından görüntü

-Cenaze namazı

-Dua edilmesi

-Tabutların omuzlanması

-Cenaze aracının gelişi

-Mezarlıktan görüntü

-Cenazelerin taşınması

-Kuran-ı kerim okunması ve dua edilmesi

-Kireç torbalarının mezara indirilmesi

-Dua eden kişilerin görüntüsü

-Detaylar


- Erok
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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:59 Kaynak: DHA
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