Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı
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Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı

6 saat önce

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı, System.String[]

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı.


Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı. - İSTANBUL

Adli Tıp, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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