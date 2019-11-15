Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu - Son Dakika

Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

6 saat önce

Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu Ölen kişilerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen olduğu anlaşıldıİSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu.

Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

Ölen kişilerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen olduğu anlaşıldı

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Evdeki cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenilirken Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı belirtildi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Sabah saatlerinde bir dairede 3 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Evdeki yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı öğrenildi. İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanür olduğunun tespit edildiği açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

Osmaniye, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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