Bakırköy'de ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

Ölen kişilerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen olduğu anlaşıldı

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Evdeki cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenilirken Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı belirtildi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Sabah saatlerinde bir dairede 3 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Evdeki yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı öğrenildi. İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanür olduğunun tespit edildiği açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.