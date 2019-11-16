Son Dakika Haberleri: BAKIRKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN AİLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN AİLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN AİLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

6 saat önce

BAKIRKÖY'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

BAKIRKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN AİLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1), System.String[]
BAKIRKÖY'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Bakırköy, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta dün 3 kişilik aile üyeleri ölü olarak bulunmuştu. Bahattin Delen (38) ile Zübeyde Delen (38) ile çiftin çocukları Ali'nin cenazeleri öğle saatlerinde Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine ailenin yakınları ve arkadaşları da katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cami avlusu

-Cenazeler

-Detaylar


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:58 Kaynak: DHA
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