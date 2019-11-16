Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Güncel Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

BAKIRKÖY'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

BAKIRKÖY'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Bakırköy, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta dün 3 kişilik aile üyeleri ölü olarak bulunmuştu. Bahattin Delen (38) ile Zübeyde Delen (38) ile çiftin çocukları Ali'nin cenazeleri öğle saatlerinde Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine ailenin yakınları ve arkadaşları da katılıyor.

Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlanıyor

Fatih Camii, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'de siyanürle yaşamlarına son veren aile defnedildi
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı Niğde'de MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu Kedisini tüfekle öldüren komşusundan şikayetçi oldu: Kuşları da vuruyor, közleyip yiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:34:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]