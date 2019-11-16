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Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlanıyor
6 saat önce
BAKIRKÖY'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
BAKIRKÖY'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Bakırköy, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta dün 3 kişilik aile üyeleri ölü olarak bulunmuştu. Bahattin Delen (38) ile Zübeyde Delen (38) ile çiftin çocukları Ali'nin cenazeleri öğle saatlerinde Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine ailenin yakınları ve arkadaşları da katılıyor.
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