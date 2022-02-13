Bakırköy'de oto galerideki silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı! - Son Dakika

Bakırköy, Şenlikköy Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Florya Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silah ile açılan ateş açtı.

SİLAHLI ÇATIŞMADA 4 KİŞİ YARALANDI

İki grup arasındaki silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ 5 SAAT DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olayın yaşandığı sokak, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çatışmanın olduğu sokak üzerindeki galeri önünde bulunan bir cip ile 4 otomobile çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Ekiplerin çalışmasının ardından mermilerin isabet ettiği bir cip ile 7 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden emniyetin otoparkına çekildi.