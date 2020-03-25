Bakırköy'de otomobil önündeki minibüse çarptı; 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy'de otomobil önündeki minibüse çarptı; 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Bakırköy'de otomobil önündeki minibüse çarptı; 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden minibüse çarparak kaldırıma çıktı.

Bakırköy'de otomobil önündeki minibüse çarptı; 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]
BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden minibüse çarparak kaldırıma çıktı.  Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat  dün saat 17.45 sıralarında Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Ç., 34 ZKT 36 plakalı otomobiliyle, viraja hızlı girince yerlerin de ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 34 BVS 722 plakalı minibüse çarptı. Kazada savrulan otomobil kaldırıma çıktı, tel örgülere vurarak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sürücü Burhan Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Burhan Ç.,Cem G. ve Sezgin S. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Burhan Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Kennedy Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:36 Kaynak: DHA

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