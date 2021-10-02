Bakırköy'de otomobilden hırsızlık - Son Dakika

Bakırköy'de otomobilin camını kıran şüpheliler, araçtaki fotoğraf makinesi ve ekipmanlarını çaldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Aksun Çıkmazı Sokak'ta park halindeki 41 AAT 343 plakalı otomobilin arka camının kırıldığını ve içindeki 70 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ile ekipmanların çalındığını fark eden Ramazan K. polise haber verdi.

Araçta inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağdur Ramazan K., aracın ve bazı ekipmanların emanet olduğunu belirterek, emeklerinin ve birikiminin alındığını söyledi.