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BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA

05.01.2022 14:10

BAKIRKÖY'de bir otomobilden 4 bin liralık amblemleri çalan şüpheli dolmuş şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de bir otomobilden 4 bin liralık amblemleri çalan şüpheli dolmuş şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, önceki gün Ataköy Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde otomobilin 4 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen ön ve arka amblemlerinin çalındığını belirledi. Olayın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelinin dolmuşla olay yerine geldiğini ve hırsızlık sonrası araca binerek uzaklaştığını tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda dün olayda kullanılan dolmuşun Şirinevler Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese giden ekipler, dolmuşun şoförü olduğu belirlenen S.Z. (32)'yi gözaltına aldı. Polisler otomobilden sökülen amblemleri de dolmuşun içerisinde bularak el koydu.

Gözaltına alınan S.Z. polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA
BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA
BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA
BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ataköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA - Son Dakika
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