BAKIRKÖY'DE PARFÜM HIRSIZI KAMERADA

BAKIRKÖY'de bulunan alışveriş merkezine gelen kadın, satıcı diğer müşterilerle ilgilenirken arka taraftan yaklaşarak parfüm çaldı. O anlar AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Perşembe günü akşam saatlerinde Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kozmetik standında yaşandı. Standa gelen kadın, çalışanın diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek tezgaha yaklaştı. Kadın, tezgahta bulunan parfümü çalarak, uzaklaştı. O anlar ise AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalışanın diğer müşterilerle ilgilendiği sırada standa gelen kadın, arka taraftan yanaşarak tezgahta bulunan parfümü çalıyor. Çaldığı parfümü koklayan kadın daha sonra uzaklaşıyor.
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