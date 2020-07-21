BAKIRKÖY'DE PAZAR YERİNİN GİRİŞLERİ ÇÖP KAMYONLARIYLA KAPATILDI - Son Dakika

Bakırköy'de koronavirüs sürecinin başlangıcında geçici olarak, 10 Temmuz'da ise belediye meclisi kararıyla tamamen kapatılan Karabal Caddesi'ndeki Salı Pazarı'nın girişi pazarcıların tezgah açma ihtimaline karşı çöp kamyonlarıyla kapatıldı.

Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesi Karabal Caddesi'nde uzun yıllardır kurulan Salı Pazarı, koronavirüs sürecinin başladığı günlerde tedbir amaçlı kapatıldı. Bakırköy Belediye Meclisi'nde 10 Temmuz'da alınan kararla ise Salı Pazarı tamamen kapatıldı. Geçen hafta pazar alanında bulunan pazar esnafı belediyeye yürüyüş ve gerginlik yaşanmıştı. Esnaflar, bugün de pazar yerinde buluşarak Bakırköy Belediyesi önüne yürüyeceğini duyurdu. Belediye, bu gece saatlerinde pazar alanına giden yolları çöp kamyonlarıyla kapattı. Bölgede belediyeye bağlı zabıtalarla polis ekipleri de önlem aldı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Caddeyi kapatan çöp kamyonları

-Polis ekipleri

-Genel ve Detaylar