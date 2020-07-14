Bakırköy'de pazarcılar kapanan semt pazarı için eylem yaptı - Son Dakika

Bakırköy'de pazarcılar kapanan semt pazarı için eylem yaptı

Bakırköy'de 52 yıllık semt pazarı meclis kararıyla kapatılınca pazarcılar eylem yaptı.

Bakırköy'de 52 yıllık semt pazarı meclis kararıyla kapatılınca pazarcılar eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi'ne önüne yürüyen pazarcılar içeri girmek isteyince polisle arbede yaşadı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi


Bakırköy Zuhuratbaba'da bulunan 52 yıllık semt pazarı 4 ay önce pandemi süreciyle birlikte tedbir amacıyla kapatıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla Pazar yerini kalıcı olarak kapattı. Duruma tepki gösteren pazarcı esnafı, Bakırköy Belediyesi önüne yürüyerek eylem yaptı. Belediye önünde yolu bir süre trafiğe kapatan pazarcılar, binaya girmek isteyince polisle arbede yaşadı. Polis ekiplerinin sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğu grup çabalarının sonuçsuz çıkması sonrası bir süre sonra dağıldı.


"Pazar esnafı 4 aydır evine ekmek götüremiyor"


Bakırköy İstanbul Umumi Pazarcılar odası Başkanı Mesut Şengün Mesut Şengün Amaçlarının 52 yıllık pazarın kapanmaması olduğunu belirterek, "Dünyayı saran korona virüs tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 4 aydır Zuhuratbaba'da Pazar yerini açmadık. Zuhuratbaba esnafı yanımızda bulunan hastanesinin olması nedeniyle esnafımız buna saygı gösterdi. Alınan yeni kararla pazar yerlerinin açılmasıyla biz yine yanımızda hastane olması nedeniyle açmadık. Yeşilköy'deki pandemi hastanesinin kurulmasıyla buradaki hastaların oraya gitmesiyle Sadi Konuk Hastanesinin olma vasfından çıkmasıyla yaptığımız görüşmelerde buradan binlerce on binlerce insan ekmek yiyor tezgahlarımızı açmak istediğimizi söyledik. Pazar yeri komisyonunda çoğunluk 'alternatif yer gösterilmeden kaldırılmasın' demesine rağmen Cuma günü meclis alternatif yer göstermeden pazarı kapattı. Bugün binlerce esnaf sokakta yaklaşık 4 aydır evine ekmek götüremeyen esnaf ortada kaldı"dedi.


"Ekmeğimizin derdindeyiz"


Pazar esnaflarından Ayşe Özkırış, "Dört aydır virüs nedeniyle açamadığımız pazarımızın tamamen kaldırılması nedeniyle buradayız. Hiçbir şekilde bize yer göstermeden derdimize derman olmadan muhatap almadan pazarı kaldırmaya çalışıyorlar. Burası bizim ekmek teknemiz. Mağduruz ekmeğimizle oynatmayız hiç kimse belediyeye olan borcunu aksatmıyor."şeklinde konuştu.


Mağdur olduklarını ifade eden Ahmet Kes ise" Salı pazarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kapatmak istiyor bu durumu boykot için buradayız." diye konuştu. - İSTANBUL

Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de pazarcılar kapanan semt pazarı için eylem yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
14:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:49:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy'de pazarcılar kapanan semt pazarı için eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]