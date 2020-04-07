Bakırköy'de pazarda koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Bakırköy'de pazarda koronavirüs denetimleri
6 saat önce
KORONAVİRÜS sebebiyle en sıkı tedbirlerin alındığı yerlerden biri de semt pazarları. Zabıta ekipleri tarafından pazarcılar maske ve eldiven konusunda sürekli uyarılıyor.
KORONAVİRÜS sebebiyle en sıkı tedbirlerin alındığı yerlerden biri de semt pazarları. Zabıta
ekipleri tarafından pazarcılar maske ve eldiven konusunda sürekli uyarılıyor. Vatandaşların çoğu maske ve eldiven takıyor ancak sosyal mesafe kuralına uyulmuyor.
Bakırköy Osmaniye Salı Pazarı bugün kuruldu. Bakırköy zabıta ekipleri giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde yapıyor. Pazar içerisinde yoğunluk olduğu zaman yeni gelen müşteriler kapıda pazar girişinde bekletiliyor. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişiler pazara alınmıyor. Pazar girişinde ise dezenfektanlar bulunuyor. Vatandaşlar pazarlarda maske takılması zorunluluğuna uyuyor ancak sosyal mesafe korunmadan alışveriş yapılmaya devam ediyor. Özellikle yakınları ile alışverişe gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi gözetmeden alışveriş yapmaya devam ediyor. Kimi vatandaşlar yasak olmasına rağmen tezgahtan sebze ve meyve seçmeye devam ediyor. Öte yandan, kimi pazarcı da tek kullanımlık eldivenleri ve maskeleri uzun süre kullanıyor. Yırtık eldiven ve maskelerle satış yapmaya devam eden pazarcılar da kameralara yansıdı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:54 Kaynak: DHA
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