Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polisler ve devriye ekiplerine bağlı polisler ilçede bulunan sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekiplerin şüpheli gördüğü şahıslar tek tek durdurularak ilk önce üstü arandı, daha sonra Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hisarcık, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakırköy'de polis denetimi - Son Dakika

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