Bakırköy'de polis ekiplerinden 'yeni normal' denetimi - Son Dakika

BAKIRKÖY Meydanı ve çevresinde polis ekipleri tarafından 'yeni normal' denetimi yapıldı. Vatandaşlar ve işletmeciler kurallara uymaları yönünde uyarıldı.

Bakırköy Meydanı ve çevresinde bulunan yayalara açık caddeler, işyerleri, restoranlar ve kafeler Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Ekipler, restoranlara gelerek masaların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol etti. Meydanda bulunan ekipler ise vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

İşletmeci Mustafa Ali Güner, "Bütün önlemlerimizi aldık en iyi şekilde hizmet vermek için buradayız. Sosyal mesafeye uyuyoruz. Her gün dezenfekte ediyoruz. Her müşteri kalktıktan sonra temizliyoruz." diye konuştu.

- İstanbul