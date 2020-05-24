BAKIRKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI
BAKIRKÖY'de içerisinde iki kişi bulunan otomobil, devriye gezen polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.
BAKIRKÖY'de içerisinde iki kişi bulunan otomobil, devriye gezen polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir araca çarptıktan sonra yakalanan otomobil içerisindeki 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay saat 13.30 sıralarında 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ehliyeti olmadığı öğrenilen Tarık Turan 34 CSU 288 plakalı otomobiliyle, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin ihbarı üzerine olayın yaşandığı güzergahlara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Yeşilköy İstanbul Caddesi'nde park halinde bulunan 34 GN 2110 plakalı araca çarptı. Çarpmayla birlikte yakalanan otomobildeki sürücü Tarık Turan ve Ahmet Akçay yakalanarak polis otosuna alındı. Üst aramalarının ardından 2 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek araçta arama yaptı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 03:03 Kaynak: DHA
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